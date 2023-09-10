Сборная Германии не смогла победить в пятом товарищеском матче подряд

Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче.

Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча в Вольфсбурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дзюня Ито (11-я минута), Аясэ Уэда (22), Такума Асано (90) и Ао Танака (90+2). У хозяев гол забил Лерой Сане (19).

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Немцы проводят только товарищеские встречи, так как пропускают отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года как хозяева турнира.

Германия и Япония встретились в четвертый раз в истории - три матча были товарищескими, один раз команды играли на чемпионате мира. Немцы одержали одну победу, японцы - две, еще одна встреча завершилась вничью.