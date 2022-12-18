Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира.
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Французские футболисты не совершили ни одного удара по воротам Аргентины за весь первый тайм решающей игры в Катаре.
С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале. Французы также ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.
Отметим, что в игре между сборными Аргентины и Франции назначен овертайм. Основное время игры завершилось со счетом 2:2.