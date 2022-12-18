Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира.

Сборная Франции по футболу установила антирекорд финальных матчей чемпионатов мира.

Об этом Report сообщает со ссылкой на статистический портал Opta.

Французские футболисты не совершили ни одного удара по воротам Аргентины за весь первый тайм решающей игры в Катаре.

С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале. Французы также ни разу не коснулись мяча в штрафной площади соперника.

Отметим, что в игре между сборными Аргентины и Франции назначен овертайм. Основное время игры завершилось со счетом 2:2.