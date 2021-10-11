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Сборная Франции стала победителем Лиги наций

Сборная Франции стала победителем Лиги наций Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.
Футбол
11 октября 2021 г. 00:41
Сборная Франции стала победителем Лиги наций

Сборная Франции со счетом 2:1 победила команду Испании в финальном матче футбольной Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в Милане.

Забитыми мячами у победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (64). Нападающий Антуан Гризманн провел сотый матч за сборную Франции.

Лига наций - международный турнир среди сборных, который проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии, команды Франции и Испании не вышли в финальную часть. Завершившийся розыгрыш Лиги наций начался в сентябре 2020 гола. В соревнованиях принимали участия все 55 европейских сборных, которые были разбиты на четыре лиги по итогам результатов прошлого турнира.

В сильнейшей лиге принимали участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Их победители вышли в "Финал четырех", который состоялся в итальянских Милане и Турине. В матче за третье место сборная Италии со счетом 2:1 обыграла бельгийцев.

19:16

Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.

Как передает Report, у победителей забитыми голами отметились Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65, с пенальти). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). У бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86).

Матч пропустил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку, забивший гол в полуфинальной встрече против команды Франции (2:3). 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым капитаном национальной команды за 56 лет.

В финале встретятся сборные Испании и Франции. Встреча пройдет 10 октября в Милане и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFransa UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub

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