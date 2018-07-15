Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу - ВИДЕО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В финальном матче чемпионата мира–2018 встречались сборные Франции и Хорватии.

Как сообщает Report, игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой французской команды со счётом 4:2.

Французы вышли вперёд в счёте на 18-й минуте после того, как хорватский форвард Марио Манджукич провёл мяч в собственные ворота. Десять минут спустя гол полузащитника Ивана Перишича помог «шашечным» отыграться. До перерыва нападающий Антуан Гризманн снова вывел вперёд в счёте сборную Франции, реализовав пенальти на 38-й минуте.

В первой половине второго тайма французам удалось увеличить своё преимущество благодаря голам полузащитника Поля Погба и нападающего Килиана Мбаппе на 59-й и 65-й минутах соответственно. В оставшееся время хорваты смогли ответить только точным ударом Марио Манджукича, который отличился на 69-й минуте.