Сборная Франции победила Италию в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Национальная сборная Франции по футболу взяла верх над Италией в товарищеском матче.

Как сообщает Report, счет в матче открыл французский защитник Самюэль Умтити, а нападающий Антуан Гризманн увеличил преимущество «трехцветных», реализовав пенальти. Под конец первого тайма итальянский защитник Леонардо Бонуччи отыграл один гол, но во второй половине встречи Усман Дембеле установил окончательный итог встречи — 3:1.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные)

Франция — Италия — 3:1

Голы: 1:0 — Умтити, 8;2:0 — Гризманн (пен), 29;2:1 — Бонуччи, 36; 3:1 — Дембеле, 63.