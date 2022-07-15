Сборная Франции по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы среди женщин

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в четверг в английском Ротереме.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кадидиату Диани (6-я минута) и Гридж Мбок (41). У проигравших гол забила Дженис Кэйман (36). Защитник сборной Бельгии Эмбер Тысяк на 89-й минуте была удалена с поля после второй желтой карточки. Защитник команды Франции Венди Ренар не смогла реализовать пенальти на 90-й минуте.

Сборная Франции после двух туров набрала шесть очков и обеспечила себе первое место в группе D. Следом в турнирной таблице идут команда Исландии (2), бельгийки (1) и итальянки (1). В заключительном туре группового этапа сборная Франции встретится с командой Исландии, сборная Бельгии - с командой Италии. Встречи пройдут 18 июля.