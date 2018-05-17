Сборная Франции огласила заявку на чемпионат мира 2018 - СПИСОК

17 мая, 2018 23:41

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку национальной команды на чемпионат мира–2018. Как передает Report, В список вошли 23 игрока. Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»); Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»); Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»); нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»); В резерве: Бенуа Костиль («Бордо»), Матьё Дебюши («Сент-Этьен»), Лука Динь («Барселона»), Курт Зума («Сток Сити»), Мамаду Сако («Кристал Пэлас»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Александр Ляказетт («Арсенал»).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.