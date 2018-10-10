Сборная Фарерских островов вышла на открытую тренировку перед матчем с Азербайджаном

Торсхавн. 10 октября. REPORT.AZ/ Сборная Фарерских островов вышла на открытую тренировку перед матчем III тура Лиги наций УЕФА с Азербайджаном.

Как сообщает командированный в Торсхавн сотрудник Report, подготовительный процесс был организован на стадионе "Торсволлур", где состоится сама встреча.

Подготовительный процесс был полностью открытым для прессы. Футболисты после физических упражнений выполнили различные тактические задачи. Привлек внимание образованный овраг на месте демонтированной трибуны стадиона. В настоящее время там работает тяжелая техника.

Отметим, что 11 октября состоится матч Фарерские острова - Азербайджан, который начнется в 22:45 по бакинскому времени.