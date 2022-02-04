Сборная Египта вышла в финал Кубка африканских наций

Сборная Египта по футболу в серии пенальти победила команду Камеруна в полуфинале Кубка африканских наций.

Сборная Египта по футболу в серии пенальти победила команду Камеруна в полуфинале Кубка африканских наций.

Как передает Report, матч проходил в столице Камеруна Яунде.

Основное время матча и два дополнительных тайма по 15 минут завершились со счетом 0:0. На 90-й минуте главный арбитр встречи показал красную карточку главному тренеру сборной Египта Карлушу Кейрошу, который пропустит финальный матч.

В финале Кубка африканских наций 6 февраля сборная Египта встретится с командой Сенегала, победившей днем ранее представителей Буркина-Фасо (3:1). Камерун и Буркина-Фасо сыграют в матче за третье место 5 февраля.

Сборная Египта является семикратным победителем Кубка африканских наций. В последний раз египтяне выигрывали турнир в 2010 году.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году соревнования были перенесены из-за коронавируса.