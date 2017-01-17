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    Сборная ДР Конго победила команду Марокко в матче Кубка африканских наций-2017

    В составе победителей единственный гол на 55-й минуте забил Эрве Каж

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сборная Демократической Республики Конго победила команду Марокко в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

    Как передает Report, встреча первого тура группы С, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго.

    В составе победителей единственный гол на 55-й минуте забил Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы.

    В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а Марокко встретится с Того.

    Победитель Кубка африканских наций-2017 летом сыграет на Кубке конфедераций, который пройдет в России.

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