Сборная Чили обыграла команду Камеруна в матче Кубка конфедераций - ВИДЕО

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Открытие Арена» в Москве сборная Чили обыграла команду Камеруна со счётом 2:0.

Как передает Report, на 81-й минуте гол забил полузащитник Артуро Видаль, который ударом головой замкнул передачу с фланга, а на второй компенсированной минуте точный удар Эдуардо Варгаса удвоил преимущество сборной Чили.

В другом матче группы B сборная Германии сыграет с командой Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 19 июня.

Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 игра); 2. Камерун — 0 (1); 3-4. Австралия и Германия — 0 (0).