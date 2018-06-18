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    Сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встречались сборные Бразилии и Швейцарии. 

    Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:1.

    Счёт в матче открыли бразильцы благодаря точному дальнему удару полузащитника Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Швейцарской команде удалось отыграться в начале второго тайма. Гол на 50-й минуте на свой счёт записал полузащитник Стивен Цубер.

    В матче второго тура группового этапа сборной Бразилии 22 июня предстоит сыграть с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, а Швейцария в этот же день встретится с Сербией в Калининграде.

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