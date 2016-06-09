​Сборная Бразилии разгромила команду Гаити в матче Кубка Америки - ВИДЕО

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Бразилии со счетом 7:1 разгромили команду Гаити в матче второго тура группового этапа Кубка Америки.

Как передает Report, встреча состоялась в городе Орландо (США, штат Флорида).

Хет-триком в составе победителей отметился Филиппе Коутиньо (14-я, 29-я и 90-я минуты), дублем - Ренато Аугусто (35, 86). Еще по одному голу записали на свой счет Габриэл (59) и Лукас Лима (67). Футболисты Гаити ответили точным ударом в исполнении Джеймса Марслина (70).

Второй мяч, забитый Коутинью в этом матче, стал 400-м для бразильской команды в рамках розыгрыша Кубка Америки.

После двух туров бразильские футболисты с четырьмя очками в активе возглавляют группу В, сборная Гаити, идет четвертой (ноль очков).