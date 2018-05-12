Сборная Бразилии подтвердила, что Дани Алвес пропустит ЧМ-2018

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира—2018.

Как передает Report, результаты медобследования показали, что игрок не сможет выступить на турнире, сообщает пресс-служба сборной Бразилии в «Твиттере».

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Ранее сообщалось, что, даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

Бразильцы сыграют свой первый матч на турнире в России 17 июня со сборной Швейцарии. Затем южноамериканская команда встретится с Коста-Рикой (22 июня), а завершит групповой этап матчем с Сербией (27 июня).