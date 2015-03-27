Сборная Бразилии по футболу выиграла в товарищеском матче у французов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сборная Бразилии по футболу выиграла у команды Франции в товарищеском матче, победив в седьмой игре подряд. Встреча, прошедшая в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счетом 3:1 в пользу пятикратных чемпионов мира.

В составе победителей мячи забили Оскар (40-я минута), Неймар (57) и Луис Густаво (69). Хозяева ответили точным ударом Рафаэля Варана (21), которому результативную передачу отдал полузащитник московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

Бразильцы одержали седьмую победу подряд. Последнее поражение южноамериканцы потерпели 12 июля в матче за третье место на домашнем чемпионате мира с голландцами (0:3).

Французы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию, уступив в последний раз также на ЧМ-2014 в четвертьфинале немцам (0:1), передает Report со ссылкой на ТАСС.