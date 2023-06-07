Сборная Бразилии по футболу впервые сыграет в черной форме

Сборная Бразилии по футболу впервые выйдет на поле не в традиционной для себя форме цветов национального флага, а в черных футболках, протестуя таким образом против проявлений расизма, одной из жертв которого стал нападающий Винисиус Жуниор.

Сборная Бразилии по футболу впервые выйдет на поле не в традиционной для себя форме цветов национального флага, а в черных футболках, протестуя таким образом против проявлений расизма, одной из жертв которого стал нападающий Винисиус Жуниор.

Как передает Report со ссылкой на газету Globo, в черных футболках с золотыми номерами игроки выйдут на поле в предстоящем матче со сборной Гвинеи, который состоится 17 июня в Барселоне. Сам Винисиус Жуниор, как ожидается, также примет участие в игре под номером 20. По информации издания, после первого тайма футболисты сменят черные футболки на традиционную форму.

21 мая бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал жертвой расистских оскорблений болельщиков во время выездного матча с "Валенсией". В конце матча форвард показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.