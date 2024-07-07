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Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии проиграла команде Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.
Футбол
7 июля 2024 г. 08:20
Сборная Бразилии не смогла выйти в полуфинал Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии проиграла команде Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эллиджиант" в Лас-Вегасе.

Основное время матча завершилось вничью (0:0), серия пенальти - со счетом 4:2 в пользу уругвайцев. Сборная Уругвая завершала встречу в меньшинстве, на 74-й минуте красную карточку получил полузащитник Найтан Нандес.

В полуфинале уругвайцы сыграют против команды Колумбии, которая на предыдущей стадии разгромила футболистов из Панамы (5:0). Счет в матче открыл нападающий Джон Кордоба. Полуфинальная встреча пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени. Днем ранее в другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Канады.

Кубок Америки завершится 15 июля. Команды, участвующие в турнире, были разделены на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета вышли в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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Версия на азербайджанском языке Amerika Kubokunda yarımfinalçılar bəlli olub, Braziliya millisi turnirlə vidalaşıb

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