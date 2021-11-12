Сборная Бразилии досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

Бразильские футболисты обыграли команду Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Бразильские футболисты обыграли команду Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report, единственный гол на 72-й минуте забил Лукас Пакета.

В других матчах игрового дня эквадорцы обыграли команду Венесуэлы (1:0), чилийцы победили парагвайцев (1:0).

Сборная Бразилии одержала 11-ю победу в 12 матчах отборочного раунда и гарантировала участие в финальном турнире, который пройдет в Катаре, ранее на мундиаль квалифицировались немцы и датчане. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка. Вторыми идут аргентинцы (25 очков), третьими - эквадорцы (20), четвертыми - чилийцы (16), пятыми - колумбийцы (16). Лучшие четыре команды напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Следующий матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против команды Аргентины. Первая встреча сборных, состоявшаяся 5 сентября, была прервана через несколько минут после начала. Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции.