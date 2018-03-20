Сборная Беларуси введет новшество в товарищеском матче со сборной Азербайджана

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ "Мы внесем изменения в тактическое построение игры в матчах с Азербайджаном и Словенией".

Как сообщает Report, об этом рассказал местному телеканалу главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко накануне визита в Баку в связи с товарищеским матчем. 54-летний специалист отметил, что это станет основным новшеством.

"Жаль, что не удалось собрать тех, кого хотели, учитывая, что у нас есть травмированные ребята", - сообщил он.

Отметим, что матч между командами Азербайджана и Беларуси начнется в 20:00 23 марта на Бакинском олимпийском стадионе. Команда-соперник сегодня прибудет в Баку.