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    Сборная Бельгии вырвала победу у Японии

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018.

    Как сообщает Report, встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу бельгийцев. 

    Счёт в матче на открыл японский игрок Генки Харагуси, отправивший мяч с правого угла штрафной в ворота Тибо Куртуа на 48-й минуте. Спустя четыре минуте Такаси Инуи удвоил преимущество сборной Японии. На 69-й минуте встречи Ян Вертонген забил первый гол бельгийцев. Через пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни получил подачу от Эдена Азара и отправил мяч головой в ворота сборной Японии. на последних секундах компенсированного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

    Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с победителем командой Бразилии.

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