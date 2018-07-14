Сборная Бельгии одержала победу над Англией в матче за третье место на ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира—2018.

Как передает Report, встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу бельгийцев.

На 4-й минуте Ромелу Лукаку в центре перед штрафной получил мяч, отдал передачу на левый фланг на Насера Шадли, тот прострелил во вратарскую, и Тома Менье в касание отправил мяч в ворота. На 82-й минуте Кевин Де Брёйне отдал передачу на Эдена Азара, Фил Джонс не сумел перехватить пас, Азар вышел один на один с вратарём и пробил в ближний угол.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.