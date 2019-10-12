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Сборная Азербайджана провела последнюю тренировку перед матчем с Венгрией - ФОТО

​Сборная Азербайджана провела последнюю тренировку перед матчем с Венг

Национальная сборная Азербайджана провела последнюю тренировку перед отборочным матчем ЕВРО-2020 с Венгрией.

Как сообщает командированный в Будапешт сотрудник Report, подготовка к игре прошла на стадионе "Гроупама Арена".

Первые 15 минут сборов прошли открытыми, которую наблюдали первый вице-президент АФФА Рауф Алиев, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, члены Исполнительного Комитета Искендер Джавадов и Вагиф Садыгов.

Отметим, что за тренировкой сборной наблюдали до 20 наших соотечественников. Затем, они аплодисментами поздравили Гара Гараева, которому сегодня исполнилось 27 лет.

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