Сборная Азербайджана начала отборочный раунд с поражения

Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела первый матч в предварительном отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, возглавляемая Вугаром Мамедом команда встретилась с греками.

Встреча на стадионе "Пампелопоннисиако" в греческом городе Патры завершилась поражением сборной Азербайджана со счетом 1:6.

Единственный гол на 62-й минуте забил Беркай Вардар.

Отметим, что 16 ноября U-17 встретится с Германией, 19 ноября - с Казахстаном. Матчи 9-й группы проходят в Греции.