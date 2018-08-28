Сборная Азербайджана заняла второе место в "Президентском Кубке"

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На организованном в Казахстане турнире "Президентский Кубок" сборная Азербайджана по футболу U17 заняла второе место.

Как сообщает Report, возглавляемая Рамином Гулиевым команда в финале встретилась с командой U17 Футбольной академии Краснодара.

Матч завершился ничьей (0:0). Победителем турнира стал соперник, более точно выполнивший удары в серии пенальти.

Вейсяль Рзаев из сборной Азербайджана был удостоен звания лучшего полузащитника турнира, а Муса Гурбанлы - лучшего форварда.