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    Сборная Азербайджана заняла второе место в "Президентском Кубке"

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На организованном в Казахстане турнире "Президентский Кубок" сборная Азербайджана по футболу  U17 заняла второе место. 

    Как сообщает Report, возглавляемая Рамином Гулиевым команда в финале встретилась с командой U17 Футбольной академии Краснодара.  

    Матч завершился ничьей (0:0). Победителем турнира стал соперник, более точно выполнивший удары в серии пенальти. 

    Вейсяль Рзаев из сборной Азербайджана был удостоен звания лучшего полузащитника турнира, а Муса Гурбанлы - лучшего форварда. 

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