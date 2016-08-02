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    ​Сборная Азербайджана выступит на отборочном этапе Лиги Европы

    Команда проведет 3 игры

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по пляжному футболу выступит на отборочном этапе Лиги Европы в венгерском городе Шиофок.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на предстоящем 9-15 августа отборочном этапе наша сборная проведет три игры.

    Главный тренер Зейнал Зейналов пригласил на игры 12 футболистов. Это - Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Ренат Султанов, Эльвин Гулиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Илькин Гаджиев, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев и Хикмет Багиров.

    Календарь игр

    12 августа

    14:15. Азербайджан - Болгария

    13 августа

    14:15. Азербайджан - Дания

    14 августа

    19:00. Венгрия - Азербайджан

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