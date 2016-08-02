​Сборная Азербайджана выступит на отборочном этапе Лиги Европы

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по пляжному футболу выступит на отборочном этапе Лиги Европы в венгерском городе Шиофок.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на предстоящем 9-15 августа отборочном этапе наша сборная проведет три игры.

Главный тренер Зейнал Зейналов пригласил на игры 12 футболистов. Это - Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Ренат Султанов, Эльвин Гулиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Илькин Гаджиев, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев и Хикмет Багиров.

Календарь игр

12 августа

14:15. Азербайджан - Болгария

13 августа

14:15. Азербайджан - Дания

14 августа

19:00. Венгрия - Азербайджан