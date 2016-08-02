​Сборная Азербайджана выступит на отборочном этапе Лиги Европы

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по пляжному футболу выступит на отборочном этапе Лиги Европы в венгерском городе Шиофок.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на предстоящем 9-15 августа отборочном этапе наша сборная проведет три игры.
Главный тренер Зейнал Зейналов пригласил на игры 12 футболистов. Это - Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Ренат Султанов, Эльвин Гулиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Илькин Гаджиев, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев и Хикмет Багиров.
Календарь игр
12 августа
14:15. Азербайджан - Болгария
13 августа
14:15. Азербайджан - Дания
14 августа
19:00. Венгрия - Азербайджан
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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