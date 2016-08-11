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    Сборная Азербайджана улучшила позиции в рейтинге ФИФА

    Национальная команда находится на 136-ом месте

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала рейтинг национальных команд за прошлый месяц. 

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана поднялась в списке на одну ступень. 

    Возглавляемая Робертом Просинечки команда занимает 136-е место с 253 очками.

    Среди соперников сборной в отборочном групповом раунде ЧМ-2018 неизменной осталась позиция Германии. Она находится на 4 ступени с 1 319 очками. Северная Ирландия стоит на 28 ступени с 822 очками, Чехия (768 очков) и Норвегия (588 очков), опустились на одну ступень (34-ое и 50-ое место соответственно). Что же касается Сан-Марино, команда на 200 месте с 20 очками. 

    Сборная Турции стоит на 19-ой ступени с 915 очками. В позиции победителя прошедшего во Франции чемпионата Европы португальского клуба не произошло никаких изменений - 6-ая ступень, 1 266 очков. 

    Отметим, что очередной рейтинговый список будет обнародован 15 сентября.

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