Сборная Азербайджана выйдет на игру с "Шахтером" в черных повязках

Анталия. 24 февраля. REPORT.AZ/ Предстоящая в Анталии товарищеская встреча между сборной Азербайджана по футболу и украинским "Шахтером" начнется минутой молчания.

Как заявил командированный в Анталию сотрудник Report, на игру, которая пройдет в спортивном комплексе "Mardan", азербайджанские спортсмены выйдут с черными повязками в знак почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии.

Отметим, что матч между сборной Азербайджана и "Шахтером" начнется в 18:00 по бакинскому времени.