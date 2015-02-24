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    Сборная Азербайджана выйдет на игру с "Шахтером" в черных повязках

    Товарищеская встреча в Анталии начнется минутой молчания

    Анталия. 24 февраля. REPORT.AZ/ Предстоящая в Анталии товарищеская встреча между сборной Азербайджана по футболу и украинским "Шахтером" начнется минутой молчания.

    Как заявил командированный в Анталию сотрудник Report, на игру, которая пройдет в спортивном комплексе "Mardan", азербайджанские спортсмены выйдут с черными повязками в знак почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии.

    Отметим, что матч между сборной Азербайджана и "Шахтером" начнется в 18:00 по бакинскому времени.

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