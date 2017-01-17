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    Сборная Азербайджана выходит на очередную игру в турнире Валентина Гранаткина

    Соперником станет сборная Эстонии

    Баку. 17 января REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов 1999 года рождения проведет очередную игру в международном турнире, посвященном памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

    Как сообщает Report, команда под руководством Тебриза Гасанова встретится со сборной Эстонии в борьбе за 9-12-е места. 

    Команда-победитель за 9-е место встретится с победителем матча Беларусь-Молдова. 

    Матчи очередного тура состоятся 20 января. Турнир завершится на следующий день. 

    Турнир Валентина Гранаткина, матч за 9 - 12-е места

    20:00. Эстония - Азербайджан

    Санкт-Петербург. Петербургский спортивно-концертный комплекс. 

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