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    Сборная Азербайджана встретится с Андоррой

    Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Андорры.

    Как сообщает Report, игра состоится в австрийском городе Бад Эрлах. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

    Это станет вторым товарищеским матчем сборной в 2016 году. В рамках сборов в Турции национальная сборная проиграла сборной Казахстана со счетом 0:1.

    Отметим, что сборы завершатся 4 июня. В рамках сборов другими соперниками будут Македония (29 мая) и Канада (3 июня).

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