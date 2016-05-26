Сборная Азербайджана встретится с Андоррой

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Андорры.

Как сообщает Report, игра состоится в австрийском городе Бад Эрлах. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Это станет вторым товарищеским матчем сборной в 2016 году. В рамках сборов в Турции национальная сборная проиграла сборной Казахстана со счетом 0:1.

Отметим, что сборы завершатся 4 июня. В рамках сборов другими соперниками будут Македония (29 мая) и Канада (3 июня).