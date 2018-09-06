Сборная Азербайджана упустила победу в матче со сборной Израиля

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Израилем.

Как передает Report, подопечные Рашада Садыхова на своем поле принимали сверстников из Израиля. Матч проходил на стадионе «Далга Арена».

На 35-й секунде матча Ренат Дадашов вывел сборную вперед, воспользовавшись ошибкой кипера гостей. Израильтяне ответили на 30-й минуте. Автором гола стал Шон Залман Вайсман.

Под конец матча сборная была близка к победе. На 86-ой минуте в ворота соперника был назначен пенальти. Но вышедший во втором тайме на поле Зия Азизов не смог переиграть голкипера.

Таким образом, сборная сыграла вничью с Израилем, и заработала второе очко в группе.