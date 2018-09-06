 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана упустила победу в матче со сборной Израиля

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу сыграла вничью с Израилем.

    Как передает Report, подопечные Рашада Садыхова на своем поле принимали сверстников из Израиля. Матч проходил на стадионе «Далга Арена».

    На 35-й секунде матча Ренат Дадашов вывел сборную вперед, воспользовавшись ошибкой кипера гостей. Израильтяне ответили на 30-й минуте. Автором гола стал Шон Залман Вайсман.

    Под конец матча сборная была близка к победе. На 86-ой минуте в ворота соперника был назначен пенальти. Но вышедший во втором тайме на поле Зия Азизов не смог переиграть голкипера.

    Таким образом, сборная сыграла вничью с Израилем, и заработала второе очко в группе. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi