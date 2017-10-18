Сборная Азербайджана U17 вышла в элит-раунд чемпионата Европы - ПОДРОБНОСТИ

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана из девочек до 17 лет вышла в элит-раунд чемпионата Европы.

Как сообщает Report, информация об этом была распространена на официальном сайте УЕФА после проведенных вчера групповых встреч первого отборочного этапа.

Согласно правилам, в очередной тур выходят имеющая лучший рейтинг Германия, владельцы первых двух мест в 11 группах и имеющие наилучший показатель во встречах с занимающими первые два места среди владельцев третьих мест. Сборная Азербайджана завершила третью отборочную группу с одним баллом на третьем месте. Проигравшая Исландии со счетом 0:2, Испании – 0:3 команда под руководством главного тренера Сиясата Аскерова сыграла вничью с Черногорией – 1:1. В количестве забитых и пропущенных голов сборная Азербайджана опередила Черногорию (1-6). Борьба завершилась в 8 группах. Среди занявших третьи места - Украина, Уэльс, Турция, Болгария, Беларусь, Северная Ирландия завоевали по 3 очка, Греция - 1 очко (1-4). Однако именно команда Аскерова с лучшим показателем во встречах (0:5) вышла в элит-раунд.

Опережающий Уэльс (0-6), Украину (1-8), Беларусь (0-9), Северную Ирландию (1-11) и Болгарию (0-10) Азербайджан пока отстает от Греции (0-3) и Турции (1-5). Среди оставшихся групп в одной борьба еще не началась, в одной завершился первый в тур, в другой – второй. После завершения вчерашних встреч второго тура второй группы была внесена ясность в данный вопрос. Из имеющих возможность занять третье место команд Словакия проиграла Шотландии со счетом 0:1, Англии – 0:6 (соотношение голов 0:7), Латвия же уступила Шотландии со счетом 0:4, Англии 0:10 (соотношение голов 0:14).

Так, среди третьих в группе, сборная Азербайджана, оставившая позади как минимум семерых, вышла в элит-раунд вместе с Турцией и Грецией. Владельцы еще двух пропусков в очередной тур определяться после завершения встреч в третьей группе.

Отметим, что жеребьевка элит-раунда состоится 24 ноября в швейцарском городе Ньон. Элит-раунд состоится весной 2018 года, жеребьевка финального этапа – в апреле. Финальный этап состоится 9-21 мая 2018 года в Литве.