Сборная Азербайджана U-21 уступила в своем последнем матче

Сборная Азербайджана до 21 года провела свой последний матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана до 21 года провела свой последний матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, в 10-м туре команда Милана Обрадовича встретилась с Норвегией.

Матч на стадионе "Мариенлист" в Драммене завершился победой соперника - 2:1. Единственный гол азербайджанской команды забил на 66-й минуте Ильдар Алекперов.

Благодаря победе сборная Норвегии набрала 24 очка и обеспечила себе прямую путевку в финал чемпионата Европы 2023 года. Сборная Азербайджана завершила квалификационный раунд на 7-м месте, набрав 7 очков.