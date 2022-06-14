О нас

Сборная Азербайджана U-21 уступила в своем последнем матче

Сборная Азербайджана U-21 уступила в своем последнем матче Сборная Азербайджана до 21 года провела свой последний матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Футбол
14 июня 2022 г. 21:56
Сборная Азербайджана U-21 уступила в своем последнем матче

Сборная Азербайджана до 21 года провела свой последний матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, в 10-м туре команда Милана Обрадовича встретилась с Норвегией.

Матч на стадионе "Мариенлист" в Драммене завершился победой соперника - 2:1. Единственный гол азербайджанской команды забил на 66-й минуте Ильдар Алекперов.

Благодаря победе сборная Норвегии набрала 24 очка и обеспечила себе прямую путевку в финал чемпионата Европы 2023 года. Сборная Азербайджана завершила квалификационный раунд на 7-м месте, набрав 7 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 yığması sonuncu oyununda məğlub olub

Самое читаемое

Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi