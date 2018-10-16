Сборная Азербайджана U-21 упустила победу в гостевом матче с Норвегией

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана, сформированная из футболистов в возрасте до 21 года, провела свой последний матч в групповом отборочном раунде чемпионата Европы.

Как передает Report, на встрече 5-й группы соперником стала Норвегия.

Встреча, прошедшая на стадионе "Марьенлист" в городе Драммен, закончилась со счетом 1:1. На 9-й минуте пенальти реализовал Фахмин Мурадбейли. Однако удержать преимущество не удалось. на 76-й минуте счет сравнял Лео Остигард.

Таким образом, сборная под руководством Рашада Садыгова по итогам 10 игр с 3 очками расположилась на последнем месте.

На встрече, проведенной прошлым месяцем в Баку, Азербайджан проиграл Норвегии со счетом 3:1.