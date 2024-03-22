Сборная Азербайджана U-21 сегодня встретится с командой Англии

Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает Report, наша сборная, которая находится в группе F, встретится с командой Англии.

Встреча пройдет на стадионе "Карабах Арена" в 16:00. Управлять матчем будет арбитр Антони Бандич из Боснии и Герцеговины.

Сборная Англии занимает второе место в группе с 12 очками, а сборная Азербайджана - четвертое место с 3 очками.

26 марта на том же стадионе подопечные Самира Алиева примут лидера группы - Украину.