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Сборная Азербайджана U-21 сегодня встретится с командой Англии

Сборная Азербайджана U-21 сегодня встретится с командой Англии Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.
Футбол
22 марта 2024 г. 10:37
Сборная Азербайджана U-21 сегодня встретится с командой Англии

Сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает Report, наша сборная, которая находится в группе F, встретится с командой Англии.

Встреча пройдет на стадионе "Карабах Арена" в 16:00. Управлять матчем будет арбитр Антони Бандич из Боснии и Герцеговины.

Сборная Англии занимает второе место в группе с 12 очками, а сборная Азербайджана - четвертое место с 3 очками.

26 марта на том же стадионе подопечные Самира Алиева примут лидера группы - Украину.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-21 yığması bu gün İngiltərə ilə qarşılaşacaq

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