Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе

Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, сборная, выступающая во 2-й группе, встретится сегодня со сборной Турции.
Встреча состоится в болгарском городе Албена и стартует в 14:00 по бакинскому времени.
24 сентября
14:00. Турция - Азербайджан
Судьи: Хельги Микаэль Йонассон, Эгилл Гудвардур Гудлаугссон (оба из Исландии), Христо Хаджийски (Болгария).
Четвертый судья: Георгий Гинчев (Болгария)
В первой игре сборная Азербайджана уступила команде Болгарии с минимальным счетом.