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Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе

Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.
Футбол
24 сентября 2022 г. 10:33
Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе

Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, сборная, выступающая во 2-й группе, встретится сегодня со сборной Турции.

Встреча состоится в болгарском городе Албена и стартует в 14:00 по бакинскому времени.

24 сентября

14:00. Турция - Азербайджан

Судьи: Хельги Микаэль Йонассон, Эгилл Гудвардур Гудлаугссон (оба из Исландии), Христо Хаджийски (Болгария).

Четвертый судья: Георгий Гинчев (Болгария)

В первой игре сборная Азербайджана уступила команде Болгарии с минимальным счетом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-19 millisi bu gün seçmə mərhələdə Türkiyə ilə qarşılaşacaq

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