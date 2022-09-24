Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе

Сборная Азербайджана U-19 встретится сегодня с Турцией в отборочном этапе

Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

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Сборная Азербайджана по футболу U-19 проведет сегодня очередную игру в отборочном этапе чемпионата Европы. Как сообщает Report, сборная, выступающая во 2-й группе, встретится сегодня со сборной Турции. Встреча состоится в болгарском городе Албена и стартует в 14:00 по бакинскому времени. 24 сентября 14:00. Турция - Азербайджан Судьи: Хельги Микаэль Йонассон, Эгилл Гудвардур Гудлаугссон (оба из Исландии), Христо Хаджийски (Болгария). Четвертый судья: Георгий Гинчев (Болгария) В первой игре сборная Азербайджана уступила команде Болгарии с минимальным счетом. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook