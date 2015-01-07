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    ​Сборная Азербайджана U-19 встретилась с командой Санкт-Петербурга

    Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Санкт-Петербурга

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась очередная игра азербайджанской сборной в составе футболистов 1997 года рождения, участвовавших на XXVII традиционном международном турнире, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретилась с командой Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Санкт-Петербурга. 

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