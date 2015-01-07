​Сборная Азербайджана U-19 встретилась с командой Санкт-Петербурга

https://report.az/storage/news/81a82391f71efe3e20b1a3a5af918341/a970efc7-0469-478e-a054-e3f95530c976_292.jpg
Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась очередная игра азербайджанской сборной в составе футболистов 1997 года рождения, участвовавших на XXVII традиционном международном турнире, посвященном памяти I вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретилась с командой Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Санкт-Петербурга.
News DepartmentАвтор новости