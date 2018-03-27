Сборная Азербайджана сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Македонии - ВИДЕО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу провела 3-й товарищеский матч в 2018-ом году.

Как передает Report, соперником была сборная Македонии.

Матч, проходивший на стадионе "Мардан" в турецком городе Анталья, завершился со счетом 1:1. Оба гола были забиты с пенальти еще в первом тайме. На 6-ой минуте встречи , во время атаки сборной Азербайджана, был совершен фол на Намике Алескерове, за что был назначен 11-ти метровый штрафной удар арбитром встречи Халисом Озкахья. Ричард Алмейда, воспользовавшись этой возможностью, забил первый гол сборной под руководством Гурбана Гурбанова.

Однако на 21-ой минуте, после использования системы VAR пенальти был назначен уже в пользу сборной Македонии. Удар Александра Трайковского с пенальти, назначенным за фол Руслан Абышова на Горане Пандеве, был точным.

Таким образом, Гурбан Гурбанов оформил вторую ничью со сборной. Первый раз вничью со счетом 0:0 был сведен матч со сборной Молдавии, 30-го января этого года, как раз на стадионе "Мардан". А 23-го марта сборная Азербайджана проиграла Беларуси со счетом 0:1, в матче который прошел в Баку.

Товарищеский матч

20:00. Азербайджан – Македония – 1:1

Главный арбитр: Халис Озкахья

Арбитры: Керем Эрсой, Кемал Йылмаз, Али Палабыйык

Арбитры VAR: Джунейт Чакыр, Хусейн Гочек (Все из Турции)

Анталья, стадион «Мардан»