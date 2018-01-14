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    Сборная Азербайджана сыграет в товарищеский матч с Косово

    Достигнуто первоначальное соглашение

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/Определился соперник сборной Азербайджана по футболу, готовящейся к проведению сборов в Анталье.

    Report сообщает, что им будет сборная Косово. По данному вопросу достигнуто первоначальное соглашение между AFFA и Футбольной Федерацией Косово. Как ожидается, встреча состоится 2-го февраля.

    Отметим, что сборная Азербайджана 30-го января встретится со сборной Молдовы в Анталье. А на 2-е февраля был рассчитан матч с Грузией. Однако по просьбе грузинской стороны дата проведении матча было переведено на другое время. 

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