Сборная Азербайджана сыграет против Франции на международном турнире по мини-футболу

Продолжается международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в проходящем в Бакинской теннисной академии турнире сегодня пройдут игры этапа плей-офф и полуфинальные встречи.
Сборная Азербайджана, завершившая групповой этап на третьем месте в группе А, встретится с командой Франции на пути к полуфиналу. Во втором матче встретятся команды Чехии и Украины.
Победители этих матчей в полуфинале сыграют соответственно против команд Сербии и Казахстана.
Плей-офф
1. 11:00. Франция – Азербайджан
2. 12:30. Чехия – Украина
Полуфинал
20:00. Сербия – победитель первой пары
21:30. Казахстан – победитель второй пары