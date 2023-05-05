Сборная Азербайджана сыграет против Франции на международном турнире по мини-футболу

Сборная Азербайджана сыграет против Франции на международном турнире по мини-футболу

Продолжается международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в проходящем в Бакинской теннисной академии турнире сегодня пройдут игры этапа плей-офф и полуфинальные встречи.

Сборная Азербайджана, завершившая групповой этап на третьем месте в группе А, встретится с командой Франции на пути к полуфиналу. Во втором матче встретятся команды Чехии и Украины.

Победители этих матчей в полуфинале сыграют соответственно против команд Сербии и Казахстана.

Плей-офф

1. 11:00. Франция – Азербайджан

2. 12:30. Чехия – Украина

Полуфинал

20:00. Сербия – победитель первой пары

21:30. Казахстан – победитель второй пары