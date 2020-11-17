Сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив во главе с Джанни де Бьязи в VI туре станет гостем Люксембурга. Матч, который состоится на стадионе" Джози Бартел", начнется в 23:45 по бакинскому времени.

На данный момент сборная потеряла шансы выйти из группы, заняв с 5 очками третье место. Команда борется за место в Лиге C со сборной Кипра, который занимает последнее место с 4 очками. Люксембург с 9 очками занимает 2-е место.

Защитники сборной Азербайджана Тамкин Халилзаде и Рахиль Мамедов не выйдут на поле из-за заражения коронавирусом. А в Люксембурге из-за наказания матч пропустят Вахид Селимович и Дирк Карлсон. Появление травмированного Леандро Баррейро также под вопросом.

Сборная Азербайджана в матче в Баку проиграла этой сборной со счетом 1:2.

17 ноября

Лига наций УЕФА

VI тур

23:45. Люксембург - Азербайджан

Главный судья: Феликс Звайер (Германия)

Люксембург. Стадион" Джози Бартел"

Отметим, что в другой игре I группы сборная Черногории встретится в домашнем матче с Кипром.