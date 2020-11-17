Сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив во главе с Джанни де Бьязи в VI туре станет гостем Люксембурга. Матч, который состоится на стадионе" Джози Бартел", начнется в 23:45 по бакинскому времени.
На данный момент сборная потеряла шансы выйти из группы, заняв с 5 очками третье место. Команда борется за место в Лиге C со сборной Кипра, который занимает последнее место с 4 очками. Люксембург с 9 очками занимает 2-е место.
Защитники сборной Азербайджана Тамкин Халилзаде и Рахиль Мамедов не выйдут на поле из-за заражения коронавирусом. А в Люксембурге из-за наказания матч пропустят Вахид Селимович и Дирк Карлсон. Появление травмированного Леандро Баррейро также под вопросом.
Сборная Азербайджана в матче в Баку проиграла этой сборной со счетом 1:2.
17 ноября
Лига наций УЕФА
VI тур
23:45. Люксембург - Азербайджан
Главный судья: Феликс Звайер (Германия)
Люксембург. Стадион" Джози Бартел"
Отметим, что в другой игре I группы сборная Черногории встретится в домашнем матче с Кипром.