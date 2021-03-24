Сборная Азербайджана стартует в отборе к ЧМ-2022

Сборная Азербайджана по футболу начинает борьбу в отборочном турнире к Чемпионату мира 2022

Сборная Азербайджана по футболу начинает борьбу в отборочном турнире к Чемпионату мира 2022.

Как передает Report, подопечные Джанни Де Бьязи, ведущие борьбу в группе А, в первом туре будут встречаться с командой Португалии. Из-за пандемии коронавируса игра будет проведена на стадионе "Ювентус" в итальянском Турине и стартует в 23:45 по бакинскому времени.

Оба коллектива выйдут на матч с потерями. В составе хозяев поля точно не сыграют травмированные Руй Патрисиу, Пепе и Рафаэль Геррейра. Выход на поле Руя Сильвы под вопросом.

Единственной потерей нашей национальной команды является отсутствие Гара Гараева. Полузащитника "Карабаха" не привезли в Турин из-за травмы.

Отборочный турнир ЧМ-2022

Группа A

I тур

23:45. Португалия - Азербайджан

Арбитры: Даниэль Зиберт, Ян Зайдель, Рафаэль Фолтин, Саша Штегеманн (Германия)

Турин, Италия. Стадион «Ювентус»

Отметим, что в других матчах группы сборная Сербии встретится с Ирландией, а Люксембург сыграет с Катаром.