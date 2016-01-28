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    Сборная Азербайджана стала победителем Antalya Cup

    Команда под руководством Яшара Вахабзаде отказалась от встречи с Косово

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана до 21 года стала победителем международного турнира Antalya Cup.

    Как сообщает Report, команда под руководством Яшара Вахабзаде преждевременно обеспечила себе первое место. 

    Сегодня сборная встретилась с командой Бахрейна U-20 и обыграла ее со счетом 4:0, тем самым набрав 12 очков. 

    В последнем туре сборная Азербайджана отказалась от игры с Косово, так как заняла первое место без проведения этой встречи. 

    Отметим, что в рамках международного турнира команда последовательно одерживала победы в матчах с Украиной (2:1), Саудовской Аравией (3:0) и Албанией (4:0).

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