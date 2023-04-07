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Сборная Азербайджана опустилась на 10 мест в рейтинге ФИФА за последние три года

Сборная Азербайджана опустилась на 10 мест в рейтинге ФИФА за последние три года Сборная Азербайджана опустилась на 10 мест в рейтинге ФИФА за последние три года, в течение которых командой руководит Джанни Де Бьязи.
Футбол
7 апреля 2023 г. 15:59
Сборная Азербайджана опустилась на 10 мест в рейтинге ФИФА за последние три года

Сборная Азербайджана опустилась на 10 мест в рейтинге ФИФА за последние три года, в течение которых командой руководит Джанни Де Бьязи.

Как сообщает Report, 67-летний специалист возглавил национальную сборную 11 июля 2020 года.

В рейтинге, объявленном через 5 дней после его назначения, сборная занимала 114-е место с 1177 очками. Однако в недавнем рейтинге азербайджанская сборная расположилась лишь на 124-й позиции с 1142 очками.

Подопечные Де Бьязи провели 32 игры под его наставничеством.

Отметим, что срок контракта итальянского тренера рассчитан до окончания отборочного этапа ЕВРО-2024.

Напомним, в 2014 году, когда сборную возглавлял германский специалист Берти Фогтс, команда поднялась на 73-ю строчку рейтинга ФИФА, что было лучшим результатом за всю историю сборной. Худший показатель сборной в этом рейтинге зафиксирован в 1994 году - 170-е место. В то время у руля команды были два тренера Агасалим Мирджавадов и Казбек Туаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi son üç ildə FIFA reytinqində 10 pillə geriləyib

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