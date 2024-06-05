Сборная Азербайджана сегодня сыграет в матче 1/8 финала чемпионата Европы

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу примет участие в матче 1/8 финала проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионата Европы.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана сыграет против сборной Болгарии.
Матч начнется в 19:30.
Ранее наша сборная одержала победу во всех матчах группового этапа. Команда обыграла Бельгию (3:0), Италию (2:1), Францию (3:1) и с максимальным результатом вышла в 1/8 финала.
Болгария заняла второе место с 6 очками в группе Е, где соперничала с Грузией, Сербией и Португалией.
В случае победы в 1/4 финала сборная встретится с победителем матча Казахстан-Словения.