Сборная Азербайджана сегодня сыграет со сборной Иордании

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня товарищеский матч. Как сообщает Report, подопечные Джанни Де Бьязи примут в Баку сборную Иордании. Матч, который пройдет на "Далга Арене", начнется в 20:00. Матч обслужит судейская бригада во главе

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня товарищеский матч со сборной Иордании.



Как сообщает Report, матч, который начнется в 20:00 на "Далга Арене", будет обслуживать судейская бригада во главе с Ардой Кардешлером (Турция).

Помогать ему на линиях будут Джейхун Сесигюзель и Ибрагим Чаглар.

Функции четвертого судьи будет выполнять азербайджанский арбитр Турал Гурбанов.

Международный товарищеский матч



20:00. Азербайджан - Иордания

Судья: Арда Кардешлер (Турция).

Баку. "Далга-Арена".

Напомним, что ранее сборная Азербайджана проиграла Бельгии в отборочном раунде ЕВРО-2024 со счетом 0:1.