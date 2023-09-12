Сборная Азербайджана сегодня сыграет со сборной Иордании

Сборная Азербайджана по футболу проведет сегодня товарищеский матч со сборной Иордании.
Как сообщает Report, матч, который начнется в 20:00 на "Далга Арене", будет обслуживать судейская бригада во главе с Ардой Кардешлером (Турция).
Помогать ему на линиях будут Джейхун Сесигюзель и Ибрагим Чаглар.
Функции четвертого судьи будет выполнять азербайджанский арбитр Турал Гурбанов.
Международный товарищеский матч
20:00. Азербайджан - Иордания
Судья: Арда Кардешлер (Турция).
Баку. "Далга-Арена".
Напомним, что ранее сборная Азербайджана проиграла Бельгии в отборочном раунде ЕВРО-2024 со счетом 0:1.