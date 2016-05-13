Сборная Азербайджана приостановила борьбу в чемпионате Европы в Баку с наибольшим количеством очков

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу U-17 приостановила борьбу в 1/4 финала чемпионата Европы в Баку c наибольшим количеством очков.

Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Тебриза Гасанова набрала 4 очка в 3 матчах группы А.

Сборная страны-организатора опередила по числу очков даже оставшихся в группе Италию и Францию. В итоге сборная Азербайджана разделила с Данией 9-10 места.

Очки команд, приостановивших борьбу:

9-10. Дания, АЗЕРБАЙДЖАН - по 4 очка

11-12. Италия, Босния и Герцеговина - по 3 очка

13 - 15. Франция, Украина, Сербия - по 1 очку

16. Шотландия - 0.

Отметим, что в рамках 1/4 финала 14 мая состоятся матчи Португалия-Австрия, Германия-Бельгия, а 15 мая - Швеция-Голландия, Испания-Англия. Полуфинальные встречи пройдут 18 мая, а финальный матч состоится 21 мая.