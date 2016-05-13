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    Сборная Азербайджана приостановила борьбу в чемпионате Европы в Баку с наибольшим количеством очков

    Сборная страны-организатора обыграла Италию и Францию

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу U-17 приостановила борьбу в 1/4 финала чемпионата Европы  в Баку c наибольшим количеством очков.

    Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Тебриза Гасанова набрала 4 очка в 3 матчах группы А. 

    Сборная страны-организатора  опередила по числу очков даже оставшихся в группе  Италию и Францию. В итоге сборная Азербайджана разделила с Данией 9-10 места. 

    Очки команд, приостановивших борьбу:

    9-10. Дания, АЗЕРБАЙДЖАН - по 4 очка

    11-12. Италия, Босния и Герцеговина - по 3 очка

    13 - 15. Франция, Украина, Сербия - по 1 очку

    16. Шотландия - 0.

    Отметим, что в рамках 1/4 финала 14 мая состоятся матчи Португалия-Австрия, Германия-Бельгия, а 15 мая - Швеция-Голландия, Испания-Англия. Полуфинальные встречи пройдут 18 мая, а финальный матч состоится 21 мая.

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