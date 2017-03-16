Сборная Азербайджана примет участие в турнире "Кубанская весна"

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Женская молодежная сборная Азербайджана U19 примет участие в турнире "Кубанская весна".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, турнир пройдет 17-27 марта в российском городе Сочи.
Состав групп, таблица игр нашей сборной и состав следующий:
Группа A: Иран, Краснодар, Казахстан, Словения
Группа Б: Азербайджан, Румыния, Россия, Беларусь
18.03.2017. В 15:00. Азербайджан - Румыния
20.03.2017. В 17:00. Россия - Азербайджан
22.03.2017. В 15:00. Азербайджан - Беларусь.
Şamo QuliyevАвтор новости
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