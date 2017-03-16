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    Сборная Азербайджана примет участие в турнире "Кубанская весна"

    Соревнования организуют в российском городе Сочи

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Женская молодежная сборная Азербайджана U19 примет участие в турнире "Кубанская весна".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, турнир пройдет 17-27 марта в российском городе Сочи.

    Состав групп, таблица игр нашей сборной и состав следующий:

    Группа A: Иран, Краснодар, Казахстан, Словения

    Группа Б: Азербайджан, Румыния, Россия, Беларусь

    18.03.2017. В 15:00. Азербайджан - Румыния

    20.03.2017. В 17:00. Россия - Азербайджан

    22.03.2017. В 15:00. Азербайджан - Беларусь.

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