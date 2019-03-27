Александр Шолич: Сборная Азербайджана показывала лучшую игру в период Просинечки - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с хорватским футболистом Александром Шоличем, выступавшим в 2009 – 2014 гг. в клубе "Баку".

- Вы смотрели игру первого тура отборочного этапа Евро-2020, в которой сборная Хорватии в Загребе обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:1?

- Пойти на стадион возможности не было, я смотрел игру по телевизору. Всем ясно, что Хорватия сильная команда. Но сборная Азербайджана хорошо играла в защите и контратаке. То есть они играли так, как должны были играть. В любом случае вы не должны ждать, что ваша команда в Загребе будет организовывать большое количество атак, играть в открытый футбол. Так счет мог быть другим. Сборная Азербайджана могла лучше воспользоваться голевыми моментами. Хотя сборная Хорватии организует последовательное наступление, в последних матчах чувствуется спад. Это не та Хорватия, что боролась до конца на чемпионате мира. Сейчас изменился и подход соперников. Все в первую очередь будут защищаться. Поэтому отборочный этап пройдет для Хорватии сложно.

- Проблемы в сборной Хорватии вы заметили на выездной встрече, когда они проиграли венгерскому коллективу со счетом 1:2?

- Да, я видел и эту встречу. Нынешняя тактика не сработала и на этом матче. У Венгрии есть собранная из молодежи воинственная команда. На таком матче нужно прилагать максимум сил. В противном случае будут большие проблемы. Хорватия зависит от таких возрастных игроков, как Лука Модрич и Иван Ракитич. У нас всегда были хорошие футболисты, есть и сейчас. Просто идет смена поколения. Уход из сборной Марио Манджукича и Даниэля Субашича серьезная потеря для команды. Марио много работал на поле и держал под напряжением защитников противника.

- Действующий главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич ваш земляк. Как вы его охарактеризуете?

- Он долгое время был помощником главного тренера Славена Билича в сборной Хорватии. Правда, мало работал как главный тренер. Он специалист с положительными качествами. Между должностями помощника и главного тренера есть большая разница. Однако мне очень понравился стиль игры, выбранный им на матче с Хорватией. Откровенно говоря, я не ожидал такой игры. Вашей команде к тому же немного не повезло. Если Юрчевич так продолжит, сборная Азербайджана завоюет еще лучшие места. Сейчас в составе с незнакомыми мне молодыми есть футболисты, которых я помню, такие как Максим Медведев и Махир Мадатов. Они произвели очень хорошее впечатление. Мадатов много трудился, проявил активность в нападении. Я думаю, Юрчевич сформирует хорошую команду. Сборная Азербайджана показывала самую лучшую игру в период Роберта Просинечки. Я сожалею, что он ушел из сборной Азербайджана. Я хорошо знаю его и как человека, и как главного тренера, знаю, как он относится к работе. Он смотрит на футбол другими глазами. Я надеюсь, что с новым главным тренером будет так же.

- Может ли сборная Азербайджана с такой игрой выйти в Евро-2020?

- Это очень сложный вопрос. В период Просинечки команда нападала, играла с прессингом. Они одолели серьезных противников и набрали очки. Нынешняя группа тоже очень сложная. Будет очень трудно набрать очки с футболом защиты и контратаки. Противники сильнее сборной Азербайджана. Против них нельзя вести атаку, играть в открытый футбол. Так можно пропустить и 30 голов. Нужно играть с умом, верить в себя. Честно говоря, для Азербайджана очень трудно выйти в Евро-2020 из этой группы. Я был бы рад этому, но надо говорить реально.

- Во время игры в "Баку" был актуален вопрос вашего выступления в сборной Азербайджана…

- Да, в период Берти Фогтса я получил такое предложение и даже дал согласие. Однако потом в стране прекратился процесс национализации. Правда, позднее Ричард Алмейда был национализирован. Однако в мое время это было невозможно. Сказали, что вопрос закрыт и в сборной будут выступать только азербайджанцы. Я отнесся к этому решению с уважением, но огорчился, что у меня нет шанса играть в сборной Азербайджана.