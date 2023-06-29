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Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА Сборная Азербайджана поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.
Футбол
29 июня 2023 г. 16:05
Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Джанни Де Бьязи, в настоящее время занимает 121-е место, имея в активе 1143 очка.

Причиной тому стала ничья в игре со сборной Эстонии (1:1) в отборочном раунде ЕВРО-2024.

В тройке лидеров изменений не произошло. Победитель ЧМ-2022 сборная Аргентины продолжает лидировать с 1843 очками. Франция, финалист чемпионата в Катаре (1843 очка), заняла второе место с небольшим отрывом, а Бразилия (1828 очков) расположилась на третьем месте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi FIFA reytinqində irəliləyib

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