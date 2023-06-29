Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Сборная Азербайджана поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Джанни Де Бьязи, в настоящее время занимает 121-е место, имея в активе 1143 очка.

Причиной тому стала ничья в игре со сборной Эстонии (1:1) в отборочном раунде ЕВРО-2024.

В тройке лидеров изменений не произошло. Победитель ЧМ-2022 сборная Аргентины продолжает лидировать с 1843 очками. Франция, финалист чемпионата в Катаре (1843 очка), заняла второе место с небольшим отрывом, а Бразилия (1828 очков) расположилась на третьем месте.