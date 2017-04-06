Сборная Азербайджана поднялась на две ступени в рейтинге ФИФА

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ ФИФА опубликовала новую рейтинговую таблицу мировых сборных.

Как сообщает Report, по сравнению с предыдущим месяцем в позиции сборной Азербайджана наблюдается изменение.

Коллектив под руководством главного тренера Роберта Просинечки поднялся с 89-ого места на 87-ое. Этого команда добилась, увеличив количество заработанных очков с 380 до 386, обыграв Катар (2:1) на товарищеском матче 9 марта и уступив Германии 26 марта в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2018 (1:4).

Касательно соперников в отборочных играх к чемпионату мира 2018, Германия с 1464 очками занимает третье место. Северная Ирландия, увеличив баллы до 823, продвинулась на 9 позиций и обосновалась на 26-ой позиции. Чехия с 679 очками опустилась на 4 позиции до 42-ого места. Сан-Марино с 12 очками снизился на 1 позицию, остановившись на 203-ем месте, Норвегия с 387 баллами опустилась на 5 позиций, заняв 86-ое место.

Бразилия с 1661 баллом поднялась на первое место. Отдавшая первенство Аргентина с 1603 баллами занимает второе место.

Отметим, что очередная рейтинговая таблица будет обнародована 4 мая.